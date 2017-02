Tennisser Haase met gemak door in Sofia

SOFIA - Tennisser Robin Haase heeft dinsdag met gemak de tweede ronde bereikt van het ATP-toernooi in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De 29-jarige Hagenaar was in twee sets de baas over Dimitar Koezmanov, die een thuiswedstrijd speelde: 6-4 6-3.

Door ANP - 7-2-2017, 16:15 (Update 7-2-2017, 16:15)

Haase brak de Bulgaar direct in beide sets en gaf een voorsprong niet meer uit handen. De partij duurde slechts een uur. De Nederlander was het als mondiale nummer 57 ook aan zijn stand verplicht om Koezmanov opzij te zetten. De Bulgaar neemt de 450e plaats in op de wereldranglijst.

Vorige maand vloog Haase er bij de Australian Open nog in de eerste ronde uit.

In het dubbelspel boekten Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop een nederlaag tegen het Britse duo Ken en Neal Skupski. Ze werden in de eerste ronde uitgeschakeld in drie sets: 7-6 (3) 4-6 7-10.