ANP Eerste wereldtitel voor skiester Schmidhofer

SANKT MORITZ - De Oostenrijkse skiester Nicole Schmidhofer heeft dinsdag tot ieders verrassing de eerste wereldtitel veroverd bij de WK in Sankt Moritz. De 27-jarige Schmidhofer troefde alle favorieten af op de super-G en nam de titel over van haar landgenote Anna Veith-Fenninger, die net als de Amerikaanse ster Lindsey Vonn in de fout ging en uitviel.

Door ANP - 7-2-2017, 13:33 (Update 7-2-2017, 13:49)

Schmidhofer veroverde tien jaar geleden bij de junioren het WK-goud op de super-G en de reuzenslalom, maar boekte tussen de 'grote' vrouwen nog geen grote successen. Slechts twee keer stond ze op het podium bij een wereldbekerwedstrijd. Dinsdag verraste de Oostenrijkse iedereen op de piste van Sankt Moritz.

Met 1.21,34 zette Schmidhofer een tijd neer waar iedereen zich op stukbeet. Tina Weirather uit Liechtenstein pakte het zilver in 1.21,67, de Zwitserse topfavoriete Lara Gut moest genoegen nemen met brons (1.21,70). Vonn en Veith-Fenninger, twee jaar geleden in Colorado goed voor respectievelijk brons en goud, verloren allebei de controle tijdens de razende afdaling van bijna 2 kilometer. De Amerikaanse startte voortvarend, maar was de concentratie even kwijt toen ze haar skistok bijna verloor.

,,Even was ik afgeleid en daardoor verloor ik wat tijd. Ik wilde dat goedmaken, maar miste de bocht en kon het poortje niet meer halen'', zei Vonn. ,,Een tactische fout. De volgende keer plak ik de stok met ducktape vast aan mijn hand'', zei de superster met een lachje. Vonn, die onlangs haar rentree maakte op de piste na bijna een jaar afwezigheid vanwege blessures, doet later deze week ook mee aan de combinatie en de afdaling. Op dat laatste onderdeel veroverde Vonn in 2010 olympisch goud.