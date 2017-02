Veldrijder Van Kessel door bij Belgische ploeg

WESTERLO - Veldrijder Corné van Kessel heeft zijn contract bij Telenet Fidea Lions dinsdag tot eind 2019 verlengd. De Nederlander rijdt al sinds 2009 in het shirt van de Belgische ploeg.

Door ANP - 7-2-2017, 12:45 (Update 7-2-2017, 12:45)

Van Kessel reageerde verheugd op de contractverlenging. ,,Dit is een bevestiging dat ik een goed seizoen heb gereden. Bijna op elk parcours heb ik een goed resultaat kunnen neerzetten. Daar heb ik afgelopen zomer hard voor gewerkt. De ploeg gaf me dit jaar de kans om alleen de wereldbeker en de DVV Verzekeringen Trofee uit te rijden. Daardoor had ik tussendoor meer rust en trainingsmogelijkheden en kon ik altijd op niveau blijven presteren.''

Ook teammanager Sven Nys is tevreden over de prestaties van de Nederlander. ,,Corné heeft de afgelopen winter heel constant gereden.'' Van Kessel won sinds begin dit jaar voor de tweede keer op rij de Centrumcross, een veldrit in het Friese Surhuisterveen.