IAAF bevriest aanvragen nieuwe nationaliteit

CAP-D'AIL - De internationale atletiekfederatie IAAF heeft aanvragen van atleten die van nationaliteit willen wisselen een halt toegeroepen. Dat werd maandag bekend na afloop van een raadsvergadering in het Franse Cap d'Ail. Op initiatief van voorzitter Sebastian Coe zijn alle nieuwe aanvragen per direct opgeschort. De aanvragen van vijftien sporters die al in behandeling waren genomen, gaan door.

Door ANP - 6-2-2017, 21:21 (Update 6-2-2017, 21:21)

Volgens Coe voldoen de huidige regels niet meer. Vooral atleten uit Afrika dienen geregeld bij de IAAF verzoeken in om voor een ander land uit te komen. ,,Aangezien nationale teams het in onze sport vaak tegen elkaar opnemen, maakt een wisseling van nationaliteit de sport kwetsbaar'', aldus Coe. ,,Bovendien kunnen we sporters op dit moment onvoldoende bescherming geven, waardoor misbruik op de loer ligt.''

De IAAF gaat nieuwe regels opstellen en verwacht die aan het einde van dit jaar te kunnen invoeren.