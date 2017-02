IAAF weert Russische atleten ook bij WK

CAP-D'AIL - Russische atleten zijn deze zomer bij de wereldkampioenschappen in Londen nog altijd niet welkom. De internationale atletiekfederatie IAAF bepaalde maandag dat het te vroeg is om de Russen weer aan internationale wedstrijden mee te laten doen.

Door ANP - 6-2-2017, 21:21 (Update 6-2-2017, 21:21)

Hoewel er positieve ontwikkelingen zijn, heeft Rusland nog steeds moeite om doping uit de sport te weren, oordeelde de IAAF. Zo vinden er weinig dopingcontroles plaats, blijkt het lastig atleten te schorsen en heeft een aantal prominente Russische sporters zich publiekelijk met de zaak bemoeid.

,,Ons doel is om enkel schone atleten tot de sport toe te laten'', zei voorzitter Sebastian Coe. ,,Op dit moment hebben we die garantie niet.'' Een totaal van 35 atleten heeft bij de federatie een verzoek ingediend om als neutrale sporter toch in actie te mogen komen.

Het rapport van de Canadese advocaat Richard McLaren toonde vorig jaar aan dat meer dan duizend Russische sporters tussen 2011 en 2015 deel uitmaakten van een door de staat geregeld dopingsysteem.