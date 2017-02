Titelverdediger Argentinië klaar in Daviscup

BUENOS AIRES - Zonder Juan Martin del Potro aan hun zijde zijn de Argentijnse tennissers maandag verrassend uitgeschakeld in het toernooi om de Daviscup. Italië rekende in de vijfde en beslissende partij af met de titelverdediger (3-2) en plaatste zich als laatste land voor de kwartfinales. Fabio Fognini bracht Italië het winnende punt door de Argentijn Guido Pella te verslaan: 2-6 4-6 6-3 6-4 6-2.

Door ANP - 6-2-2017, 19:40 (Update 6-2-2017, 20:07)

De vijfde ontmoeting tussen beide landen moest naar maandag worden verplaatst, omdat hevige regenval op zondag tot vertraging had geleid. De vierde partij lag lange tijd stil. Uiteindelijk profiteerde de Argentijn Carlos Berlocq van de lange pauze en bracht hij de wedstrijd weer in evenwicht (2-2). Hij had vijf sets nodig om langs Paolo Lorenzi te komen: 4-6 6-4 6-1 3-6 6-3.

Pella begon maandag voortvarend aan de beslissende wedstrijd. De Argentijn brak Fognini direct op zijn eerste servicebeurt en liep in de eerste set uit naar 4-0. Daarna ging de partij gelijk op. In de uitputtingsslag die meer dan vier uur duurde, bleef Fognini echter overeind. Het is Argentinië in de Daviscup nog nooit gelukt om een 0-2 achterstand om te buigen in partijwinst.

Rust

De Argentijnen moesten het in Buenos Aires doen zonder hun belangrijke troef. Juan Martin del Potro neemt wat langer rust en begint ergens deze maand zijn seizoen. De 28-jarige tennisser stond de afgelopen jaren regelmatig lang aan de kant vanwege slepende polsblessures. Hij sloeg vorige maand ook de Australian Open over.

Eerder plaatsten Groot-Brittannië, België, Spanje, de Verenigde Staten, Australië, Frankrijk en Servië zich voor de kwartfinales. Daarin moet Italië het opnemen tegen België.