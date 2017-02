Calmejane wint Ster van Bessèges

ANP Calmejane wint Ster van Bessèges

ALÈS - De Franse wielrenner Lilian Calmejane heeft zondag de Ster van Bessèges gewonnen. De renner van Direct Energie eindigde in de afsluitende tijdrit als tweede. Dat was voldoende om de vrijdag veroverde leiderstrui te behouden.

Door ANP - 5-2-2017, 18:11 (Update 5-2-2017, 18:11)

De Fransman Tony Gallopin was de snelste over 11,9 kilometer in Alès. Calmejane was dertien tellen langzamer. Ook de nummer drie kwam uit Frankrijk: Pierre Latour. Gallopin werd ook tweede in het eindklassement waarin de derde plaats was voor de Deen Mads Würtz Schmidt.

Calmejane (24) won vorig jaar een etappe in de Ronde van Spanje.