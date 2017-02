België schaart zich bij laatste acht Daviscup

FRANKFURT - Steve Darcis heeft België naar de kwartfinales van de Daviscup geleid. De 32-jarige tennisser zette zijn land zondag tegen Duitsland op een beslissende voorsprong van 3-1. Darcis was in zijn tweede enkelspel te sterk voor het jonge toptalent Alexander Zverev: 2-6 6-4 6-4 7-6 (8).

Door ANP - 5-2-2017, 16:44 (Update 5-2-2017, 16:44)

België nam zaterdag de leiding door winst in het dubbelspel. Alexander Zverev kon met zijn broer Mischa, die bij de Australian Open in de vierde ronde nog verantwoordelijk was voor de uitschakeling van topfavoriet Andy Murray, niet winnen van het koppel Ruben Bemelmans/Joris De Loore. Na de twee enkelspelen op vrijdag waren België en Duitsland nog in evenwicht. Darcis won van Philipp Kohlschreiber en Alexander Zverev van Arthur De Greef.

België is het vijfde land dat door is naar de kwartfinales. Eerder plaatsten de Verenigde Staten, Australië, Frankrijk en Servië zich voor de volgende ronde.