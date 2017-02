Quintana wint Ronde van Valencia

VALENCIA - Nairo Quintana heeft zondag de Ronde van Valencia op zijn naam geschreven. De vijfde en laatste etappe eindigde in een massasprint die gewonnen werd door de Fransman Bryan Coquard. De sprinter van Direct Energie hield zijn landgenoot Nacer Bouhanni en de Nederlander Coen Vermeltfoort van Roompot-Nederlandse Loterij achter zich.

Door ANP - 5-2-2017, 14:36 (Update 5-2-2017, 14:36)

De slotetappe was fors ingekort tot 50 kilometer vanwege de hevige windvlagen, met name op de onbeschutte wegen buiten Valencia. Quintana had de vijfdaagse rittenkoers op zaterdag naar zijn hand gezet met de ritwinst bergop in Lucena del Cid.