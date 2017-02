Record voor James na zege Cleveland

ANP Record voor James na zege Cleveland

CLEVELAND - Met de zege van Cleveland Cavaliers op de New York Knicks heeft Lebron James opnieuw een record in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA veroverd. De superster van Cleveland maakte zaterdagavond 32 punten en passeerde daarmee als jongste speler in de NBA de grens van 28.000 punten. De Cavaliers versloegen de Knicks met 111-104 en blijven koploper in de oostelijke competitie met 34 overwinningen tegen vijftien nederlagen.

Door ANP - 5-2-2017, 13:02 (Update 5-2-2017, 13:02)

Golden State Warriors, de koploper in het westen, leed een verrassende nederlaag bij het laaggeplaatste Sacramento Kings. Aan de hand van Stephen Curry, die 35 punten scoorde, leek Golden State op weg naar zege. Sacramento dwong echter een verlenging af en sloeg daarin toe: 109-106. De Warriors blijven nog steeds koploper met 43 zeges tegen acht nederlagen.

San Antonio Spurs had zaterdag weinig moeite met Denver Nuggets. Met achttien punten van zowel Manu Ginobili als Tony Parker werd Denver met ruime cijfers verslagen: 121-97.