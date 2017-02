Weer nederlaag darter Van Gerwen

WIGAN - Wereldkampioen darten Michael van Gerwen is het even kwijt. De Brabander leed zaterdag zijn tweede achtereenvolgende nederlaag in de kwalificaties van het UK Open. 'Mighty Mike' boog in de vierde ronde voor Steve Beaton met 6-2.

Door ANP - 4-2-2017, 17:56 (Update 4-2-2017, 17:56)

Op vrijdag was er een einde gekomen aan een ongeslagen reeks van 33 wedstrijden. Van Gerwen liet zich verrassen door Ritchie Edhouse, de nummer 126 van de wereld.

In zijn lange zegereeks pakte Van Gerwen tal van grote titels, zoals het Players Championship, de Grand Slam of Darts en de finale van de World Series of Darts. Na het behalen van zijn tweede wereldtitel in Londen greep Van Gerwen vorige maand meteen de hoofdprijs in The Masters, de eerste major van dit jaar.