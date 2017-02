Luiten werkt zich omhoog in Dubai

ANP Luiten werkt zich omhoog in Dubai

DUBAI - Golfer Joost Luiten heeft zich zaterdag goed omhooggewerkt in de Dubai Desert Classic. De Nederlandse prof bezet na drie ronden de gedeelde twintigste positie met zes slagen onder par. Het gat naar koploper Sergio Garcia is wel groot. De Spanjaard leidt met -16, tien slagen minder dan Luiten.

Door ANP - 4-2-2017, 17:16 (Update 4-2-2017, 17:16)

De Rotterdammer moest zaterdag 29 holes afwerken. Vanwege een zandstorm werd het toernooi uit de Europese Tour vrijdag halverwege de tweede ronde afgebroken. Luiten maakte de tweede ronde af in 71 slagen (-1) en voegde daar 68 slagen (-4) in de derde aan toe. ,,Ik wist 28 holes de bogey van de kaart te houden, maar op mijn laatste hole van de dag ging het toch mis'', schreef Luiten op zijn website. ,,Ik sta na 54 holes nu op -6, niet slecht, maar er had veel meer ingezeten. Ik speelde gewoon goed. Helaas maak ik weer net te weinig putts.''

Garcia heeft drie slagen voorsprong op de Zweed Henrik Stenson en staat vijf slagen los van de Engelsman Ian Poulter en de Thai Meesawat Prom, die de derde plek delen. Darius van Driel, de tweede Nederlander in het veld, haalde de cut niet.