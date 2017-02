Nielsen sprint naar zege in Valencia

RIBA-ROJA DE TÚRIA - Magnus Cort Nielsen heeft vrijdag de derde rit in de Ronde van Valencia op zijn naam geschreven. De Deense wielrenner van ORICA-Scott bleef in de 163 kilometer lange etappe van Canals naar Riba-Roja de Túria de Fransman Nacer Bouhanni net voor. Bryan Coquard, landgenoot van Bouhanni, kwam als derde over de eindstreep.

Door ANP - 3-2-2017, 16:40 (Update 3-2-2017, 16:44)

Dertig kilometer voor de finish ontsnapte Jos van Emden uit het peloton. De Nederlandse rijder van LottoNL-Jumbo bleef even vooruit, maar werd vrij snel weer ingerekend.