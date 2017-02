Magic Johnson terug bij Lakers

ANP Magic Johnson terug bij Lakers

LOS ANGELES - De Amerikaanse basketballegende Magic Johnson is 'teruggehaald' bij Los Angeles Lakers. Eigenaar Jeanie Buss heeft de vedette van weleer gevraagd de geplaagde club van adviezen te voorzien.

Door ANP - 3-2-2017, 12:59 (Update 3-2-2017, 12:59)

Los Angeles Lakers is de laatste jaren bezig aan een vrije val in de Amerikaanse NBA. Dit seizoen gaat het nog beroerder dan ooit bij de zestienvoudig kampioen. De ploeg leed vorige maand zijn grootste nederlaag ooit in de NBA (tegen Dallas Mavericks met 122-73).

Johnson speelde zijn hele carrière bij de Lakers en de drievoudig beste speler van de NBA behaalde met de Lakers vijf kampioenschappen. ,,Ik ben verrukt weer 'thuis' te zijn bij de Lakers'', zei Johnson ,,Ik zal alles doen wat in mijn macht ligt het team terug te brengen naar de plek waar het thuishoort; bij de elite van de NBA'', aldus de 57-jarige voormalig topschutter, die in 2010 zijn aandeel in de club verkocht.