ANP Vierde rit Ronde van Dubai afgeblazen

DUBAI - De harde woestijnwind speelt de Ronde van Dubai danig parten. De organisatie besloot vrijdag de vierde rit door het Arabische emiraat in zijn geheel te schrappen. Dat gebeurde in overleg met het peloton. Veel renners wilden niet van start gaan vanwege de storm.

Door ANP - 3-2-2017, 10:52 (Update 3-2-2017, 10:52)

De organisatie had de derde etappe van donderdag ook al ingekort vanwege de straffe woestijnwind. De rit eindige in een zege voor de Duitser John Degenkolb. Klassementsleider Marcel Kittel kwam tijdens het duwen en trekken in aanvaring met Andrei Grivko. De renner uit Oekraïne werd uit de koers gezet omdat hij de Duitse sprinter een klap had verkocht.

De organisatie van de vijfdaagse rittenkoers hield al rekening met het slechte weer en kortte donderdagavond de vierde rit, die te boek stond als de koninginnenrit, in van 172 naar 109 kilometer. De renners kwamen vrijdagochtend nog wel aan de start in Hatta, maar na overleg viel het besluit terug te keren naar het hotel en niet te koersen.