ANP Halep trekt zich terug voor kwartfinale

ST. PETERSBURG - Tennisster Simona Halep heeft zich teruggetrokken van het internationale tennistoernooi van St. Petersburg. De als eerste geplaatste Roemeense was op het Russische evenement niet fit genoeg om aan te treden in de kwartfinale tegen de Russische Natalia Vikhlyantseva.

Door ANP - 3-2-2017, 10:30 (Update 3-2-2017, 10:30)

Volgens eerste berichten ondervond Halep opnieuw hinder van een knieblessure, waarvan ze eerder bij de Australian Open ook al last had. Mede daardoor verloor ze in Melbourne al in de eerste ronde.