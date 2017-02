Woods geeft op in Dubai met rugklachten

DUBAI - De Amerikaanse golficoon Tiger Woods heeft zich vrijdag teruggetrokken uit de Dubai Desert Classic. De veertienvoudig majorwinnaar gaf rugklachten op als reden voor opgave.

Door ANP - 3-2-2017, 9:25 (Update 3-2-2017, 11:01)

De 41-jarige Woods was meer dan een jaar afwezig door rugoperaties. De voormalige nummer één van de wereld, inmiddels niet eens meer bij de eerste zeshonderd op de mondiale ranglijst, speelde onlangs weer zijn eerste toernooi op de Amerikaanse Tour. Dat was sportief geen succes en ook in Dubai ging het donderdag bijzonder stroef. Woods legde de eerste ronde af in 77 slagen (5 boven par).

Woods vertelde na die eerste ronde van het toernooi uit de Europese Tour dat hij geen pijn voelde tijdens het spelen, maar hij nam niettemin vrijdag voor aanvang van de tweede ronde het besluit niet meer op de tee te verschijnen.

Krampen

Volgens zijn zaakwaarnemer kreeg de golfer 's avonds last van krampen in zijn onderrug. ,,Dat begon na het avondeten en het lukte niet de kramp te stoppen. De fysio's zijn uren met hem bezig geweest'', aldus Mark Steinberg, die benadrukte dat de klachten niet dezelfde zijn als de zenuwpijn die hem zo lang aan de kant hield .

Woods deed voor de achtste keer mee aan de Dubai Desert Classic. Hij won het toernooi twee keer.