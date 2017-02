Warriors zijn Clippers weer de baas

LOS ANGELES - De basketballers van Golden State Warriors hebben opnieuw een klap uitgedeeld aan Los Angeles Clippers in de Amerikaanse NBA. De Warriors wonnen donderdag (plaatselijke tijd) met 133-120. Het was al de negende keer op rij dat de Clippers verloren van de Warriors.

Door ANP - 3-2-2017, 8:54 (Update 3-2-2017, 8:54)

Stephen Curry maakte 29 punten voor de ploeg uit Oakland, die de Western Conference domineert en de stand aanvoert met 43 zeges tegen 7 nederlagen. Kevin Durant droeg 26 punten bij aan de score. Bij de Clippers was Blake Griffin topschutter met 31 punten.

San Antonio Spurs won met 102-86 van Philadelphia 7ers en de zege was een bijzondere voor coach Gregg Popovich van de Spurs. Het was zijn 1127e overwinning als coach in de NBA en daarmee evenaarde hij het record van de in 2011 gestopte Jerry Sloan, die evenveel zeges boekte als coach van Utah Jazz.