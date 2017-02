Ritzege Rowe in Herald Sun Tour

BEECHWORTH - De Britse wielrenner Luke Rowe heeft vrijdag de tweede etappe van de Herald Sun Tour in Australië op zijn naam geschreven. De renner van Sky soleerde naar de zege in de 165 kilometer lange rit van Mt. Beauty naar Beechworth. Hij had aan de meet 33 seconden voorsprong op de Ier Conor Dunne. De Australiër Damien Howson behield de leiderstrui, maar kreeg daarbij wel de hulp van zijn ploegmaats van Orica én Tourwinnaar Chris Froome.

Door ANP - 3-2-2017, 7:53 (Update 3-2-2017, 7:53)

Howson reed lek vlak voor de voet van de slotklim, terwijl Froome, vorig jaar winnaar van de vijfdaagse etappekoers, juist de aanval had ingezet. De ploeggenoten van Howson offerden zich een voor een op om de klassementsleider terug naar de voorste groep te brengen, waarin Froome had verordonneerd de benen stil te houden. De Brit van Team Sky hield zich aan de ongeschreven wielerwet dat een renner niet de aanval kiest als de leider van de koers pech heeft .