Sprintkampioene Bowe beëindigt schaatsseizoen

ANP Sprintkampioene Bowe beëindigt schaatsseizoen

SALT LAKE CITY - De Amerikaanse schaatsster Brittany Bowe komt deze winter niet meer in actie. De tweevoudig wereldkampioene sprint ondervindt nog te veel hinder van een hersenschudding die ze afgelopen zomer al opliep tijdens een training. Bowe heeft zich afgemeld voor de WK afstanden volgende week in Zuid-Korea, liet ze weten via Instagram.

Door ANP - 3-2-2017, 7:40 (Update 3-2-2017, 7:40)

De 28-jarige Bowe was dit jaar nog wel te zien bij de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen, maar de sprintkampioene kreeg daarna weer een terugslag. ,,Na wikken en wegen heb ik besloten mij volledig te richten op het herstel van mijn hersenschudding en daarna alles te zetten op volgend seizoen'', schrijft Bowe, de wereldkampioene sprint van de afgelopen twee jaar. Ze behaalde zeven individuele medailles op WK's afstanden.