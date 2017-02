Atlete Oljanovska vier jaar geschorst

KIEV - De Oekraïense atlete Ljoedmila Oljanovska is voor vier jaar geschorst vanwege overtreding van de dopingregels. Dat maakte de atletiekbond van haar land donderdag bekend. De 23-jarige Oljanovska, bij het WK van 2015 goed voor brons op de 20 km snelwandelen, is betrapt op het gebruik van anabole steroïden.

De schorsing werkt met terugwerkende kracht vanaf november 2015 tot november 2019. De resultaten die de atlete in de tussentijd behaalde, worden geannuleerd. Oljanovska mag dus haar bronzen medaille, die ze in augustus 2015 behaalde op het WK in de Chinese hoofdstad Peking, houden.

Ze ontkent dat ze verboden middelen gebruikt heeft.