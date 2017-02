Egypte koestert 44-jarige doelman

LIBREVILLE - Essam El Hadary is al 44 jaar, maar nog steeds van onschatbare waarde voor de nationale voetbalploeg van Egypte. Met twee reddingen in de strafschoppenserie tegen Burkina Faso leidde de doelman zijn land woensdagavond naar de finale van het toernooi om de Afrika Cup. ,,Burkina Faso was sterker, maar wij hadden onze zenuwen beter onder controle. En we hebben de beste keeper'', zei bondscoach Héctor Cuper.

El Hadary won de Afrika Cup al vier keer. Zondag gaat de veteraan onder de lat voor zijn vijfde Afrikaanse titel met de 'Farao's'. El Hadary begon het toernooi in Gabon als reserve, maar kwam al tijdens de eerste groepswedstrijd zijn geblesseerd geraakte concurrent aflossen. Hij kreeg in de halve finale tegen Burkina Faso (1-1) pas zijn eerste doelpunt tegen. In de noodzakelijke strafschoppenserie tikte hij twee ballen uit zijn linkerhoek, van Hervé Koffi en Ajacied Bertrand Traoré.

,,Burkina Faso was fitter, sneller en sterker'', erkende Cuper. ,,Maar wij hebben El Hadary. We gokten volledig op penalty's en daarin heeft hij het voor ons gedaan.''