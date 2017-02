Howson onttroont Van Poppel in Australië

ANP Howson onttroont Van Poppel in Australië

FALLS CREEK - Wielrenner Danny van Poppel heeft zoals verwacht maar één dag kunnen genieten van de leiderstrui in de Herald Sun Tour. De Nederlander uit de Sky-ploeg, woensdag winnaar van de proloog in de Australische etappekoers, moest de koppositie donderdag in de bergetappe naar Falls Creek afstaan aan Damien Howson. De 24-jarige renner van Orica-Scott kwam na een rit van bijna 175 kilometer solo over de streep.

Door ANP - 2-2-2017, 7:50 (Update 2-2-2017, 7:50)

Howson boekte zijn eerste overwinning als profwielrenner. De Australiër, normaal gesproken knecht van Esteban Chaves en Simon Gerrans bij Orica-Scott, sprong tijdens de lange slotklim naar Falls Creek samen met de Fransman Kenny Elissonde weg uit het peloton. Ze achterhaalden de laatste avonturiers uit de oorspronkelijke kopgroep, waarna Howson er op 3 kilometer van de streep zelf vandoor ging. ,,Meestal werk ik voor het succes van anderen, het is leuk om nu zelf eens te winnen'', zei de Australiër.