ANP Lisa van der Geest wint op Weissensee

WEISSENSEE - Lisa van der Geest heeft woensdag de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee gewonnen. De Zuid-Hollandse profiteerde na 7.57.51 uur van een valpartij van Elma de Vries die op 20 meter voor de streep in gewonnen positie viel en de zege verspeelde. Anne Tauber werd tweede en Ankie IJtsma derde. De opgekrabbelde De Vries kwam uiteindelijk als vierde aan.

Door ANP - 1-2-2017, 16:43 (Update 1-2-2017, 17:24)

Lang zat een grote groep samen in de vrouwentocht. Iris van der Stelt nam in de zesde ronde de benen en pakte een flinke voorsprong. De Vries ging op weg naar de 175 kilometer echter achter haar aan en uiteindelijk ging een kopgroep van zeven vrouwen de laatste ronde in. Van der Geest demarreerde daaruit, maar viel twee keer. De eerste keer betekende dat dat De Vries haar bijhaalde, daarna ging de winnares van 2006 zelfs alleen aan de leiding.

Onder zware omstandigheden kon echter niemand wegblijven. In een finale met tegenwind en veel valpartijen bleven uiteindelijk vier vrouwen over die om de zege gingen sprinten. De Vries was in die sprint de sterkste, maar ging onderuit. Op haar buik schoof ze richting de finish, maar ondertussen werd ze door haar drie concurrenten ingehaald.

De Vries baalde na afloop van haar val. ,,Ik zit perfect, ben duidelijk sneller en dan zit er ergens een gat dat ik raak en lig ik in één keer plat voorover en zie ik die boog op me afkomen. Maar ik kom 10 meter tekort'', zei ze tegen de NOS. Van der Geest was in tranen na haar zege. ,,Dit was echt niet normaal, zo zwaar, het deed zo veel pijn'', snikte zij.