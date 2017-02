Vos verslaat wereldkampioene Cant nu wel

MALDEGEM - Marianne Vos heeft woensdag in Maldegem de derde editie van de Parkcross op haar naam geschreven. De 29-jarige wielrenster van WM3 Pro Cycling was in de Belgische veldrit een klasse apart. De kersverse wereldkampioene Sanne Cant uit België eindigde op de tweede plaats. De Nederlandse Sophie de Boer werd derde.

Door ANP - 1-2-2017, 16:43 (Update 1-2-2017, 16:43)

Vos nam met haar zege in Maldegem een beetje revanche voor haar tweede plaats afgelopen zaterdag tijdens het wereldkampioenschap in het Luxemburgse Bieles. De Nederlands kampioene ging woensdag meteen hard van start en liet al snel het peloton achter zich.

,,Het is mooi dat er na het WK nu alweer werd gekoerst'', liet Vos voldaan weten. ,,Onderschat deze cross niet. Ik was wel al vrij snel alleen in de aanval en kon daarna mijn eigen plan trekken.''

Cant, de winnares van vorig jaar, reed voor het eerst een veldrit in de regenboogtrui. ,,Dat was voor mij even wennen. Ik heb enkele plichtplegingen moeten doen deze week, waardoor ik een paar korte nachten achter de rug heb, maar daar kan ik geen moeite mee hebben.''