Thomas loodst Celtics langs Pistons

BOSTON - Basketballer Isaiah Thomas is klein van stuk, maar dit seizoen wel de grote man bij Boston Celtics. De Amerikaan was maandagavond (plaatselijke tijd) wederom van grote waarde voor zijn ploeg. Hij maakte 41 punten, waarvan 24 in het vierde en laatste kwart, en loodste zijn ploeg langs Detroit Pistons: 113-109.

Door ANP - 31-1-2017, 7:40 (Update 31-1-2017, 7:40)

De punten van Thomas waren hard nodig, omdat de Pistons in de slotfase van het duel in de NBA sterk terugkwamen. De Celtics konden vertrouwen op de 1,75 meter lange Thomas, dit seizoen goed voor gemiddeld 29 punten per wedstrijd. Hij had een antwoord op elke score van de Pistons en maakte 22 van de laatste 25 punten voor de ploeg uit Boston, die de tweede positie inneemt in de Eastern Conference.