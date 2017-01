Vonn zet alles op wereldbekerrecord Stenmark

CORTINA D'AMPEZZO - De Amerikaanse skiester Lindsey Vonn wil bij de komende WK in St. Moritz minimaal twee medailles pakken en volgend jaar nog een keer pieken op de Olympische Spelen van Pyeongchang. Maar het belangrijkste doel van de 32-jarige blondine ligt in de wereldbekercyclus, waar ze aast op het recordaantal zeges van de Zweed Ingemar Stenmark. ,,Dat record wil ik per se hebben'', zei Vonn in een interview met het Duitse persbureau DPA.

Vonn boekte onlangs in Garmisch-Partenkirchen haar 77e wereldbekerzege. De Amerikaanse skivedette liet daarmee zien dat ze weer helemaal terug is, nadat ze bijna een jaar aan de kant had gestaan met een knieblessure en armbreuk. Vonn is nog negen overwinningen verwijderd van het record van Stenmark, die in de jaren zeventig en tachtig 86 wereldbekerwedstrijden won.

,,In een miljoen jaar had ik niet gedacht in zijn buurt te kunnen komen'', aldus Vonn. ,,Ik heb nog een flinke weg te gaan om het record te verbreken, maar ik ga ervoor. Natuurlijk wil ik volgend jaar ook goud op de Spelen, maar dat record is voor mij het belangrijkste.''