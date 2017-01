Mollema wint Ronde van San Juan

ANP Mollema wint Ronde van San Juan

SAN JUAN - Wielrenner Bauke Mollema heeft de Ronde van San Juan op zijn naam geschreven. De dertigjarige Groninger verdedigde zondag met succes zijn leidende positie in het klassement tijdens de slotetappe, bestaande uit zeven lokale rondes van 16 kilometer door de Argentijnse stad San Juan. Mollema werd wel aangevallen door onder anderen Vincenzo Nibali, maar diens vlucht strandde een paar kilometer voor de streep.

Door ANP - 29-1-2017, 21:57 (Update 29-1-2017, 21:57)

Mollema bewees tijdens de 35e editie van de Ronde van San Juan dat hij al vroeg in het seizoen de goede vorm te pakken heeft. De kopman van Trek-Segafredo werd woensdag tweede in de individuele tijdrit en nam vrijdag de leiding in het klassement door vijfde te worden in de zware bergrit.

Tijdens de laatste twee vlakke ritten, gereden bij hoge temperaturen van boven de veertig graden Celsius, behield Mollema zijn blauwe trui. Beide etappes werden gewonnen door Maximiliano Richeze. De 33-jarige Argentijn van Quick-Step klopte zaterdag zijn twee medevluchters, zondag sprong hij op ruim een kilometer van de streep weg uit het peloton en reed solo naar de finish.