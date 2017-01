Zesde wereldtitel Franse handballers

ANP Zesde wereldtitel Franse handballers

PARIJS - Frankrijk heeft zijn dominantie in het mannenhandbal zondag kracht bijgezet met het veroveren van de zesde wereldtitel. Dat gebeurde in eigen land. Tegenstander Noorwegen kon het in de finale in Parijs in de eerste helft nog bijbenen (17-18), maar zag de topfavoriet in de tweede helft afstand nemen en met 33-26 winnen.

Door ANP - 29-1-2017, 19:36 (Update 29-1-2017, 19:36)

Sterspeler Nikola Karabatic was topscorer bij de Fransen met zes doelpunten. Kentin Mahé, Michaël Guigou en Valentin Porte scoorden ieder vijf keer. Frankrijk behaalde ook al de wereldtitel in 1995, 2001, 2009, 2011 en 2015.

Noorwegen was de grote underdog in de finale. De Scandinavische mannen speelden hun eerste WK-finale en verweerden zich moedig, maar zilver bleek het hoogst haalbare. Kent Robin Tønnesen was topschutter met vijf treffers.

Frankrijk was heer en meester op het WK in eigen land. De ploeg van coach Didier Dinart won al zijn duels.