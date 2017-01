Veldrijder Van Aert klopt Van der Poel op WK

BIELES - Mathieu van der Poel is er zondag niet in geslaagd de wereldtitel veldrijden te veroveren. De 22-jarige Nederlander had op het modderige parcours in het Luxemburgse Bieles een bliksemstart, maar kende erg veel materiaalpech, waardoor zijn grote concurrent Wout van Aert weer kon aansluiten. De titelverdediger uit België nam drie ronden voor het einde een voorsprong en hield die marge tot het einde vast.

Door ANP - 29-1-2017, 16:16 (Update 29-1-2017, 16:20)

Het brons ging naar de Belg Kevin Pauwels.

De bandenkeuze bleek bepalend op het parcours dat door de gesmolten ondergrond vol stenen lag. Van Aert had gekozen voor hogere bandendruk, waardoor hij wat meer moeite had op de technische stukken, maar uiteindelijk slechts één keer lek reed. Van der Poel moest zeker vier keer van fiets wisselen bij weer een leeglopende band.