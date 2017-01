Verbij pakt goud op 1000 meter

BERLIJN - Kai Verbij heeft zondag bij de wereldbeker schaatsen in Berlijn goud veroverd op de tweede 1000 meter. De Europees sprintkampioen zegevierde in een tijd van 1.09,08. Het was zijn eerste wereldbekerzege op deze afstand.

Door ANP - 29-1-2017, 16:10 (Update 29-1-2017, 16:10)

De Noor Havard Holmefjord Lorentzen eindigde als tweede in 1.09,23. De Duitser Nico Ihle pakte brons in 1.09,31.