ANP Hirscher pakt wereldbekerzege op reuzenslalom

GARMISCH-PARTENKIRCHEN - Marcel Hirscher heeft zondag in het Duitse Garmisch-Partenkirchen de wereldbekerwedstrijd op de reuzenslalom gewonnen. De Oostenrijker met een Nederlandse moeder zette een tijd neer van 2.39,95.

Door ANP - 29-1-2017, 15:26 (Update 29-1-2017, 15:26)

Hij was daarmee anderhalve seconde sneller dan de Zweed Matts Olsson. De Duitser Stefan Luitz pakte het brons. Na de eerste run stond Hirscher nog tweede, achter de Fransman Alexis Pinturault. Die was in de tweede run echter veel langzamer en werd uiteindelijk vierde.

Hirscher pakt met de zege 100 punten en staat daarmee nog steviger aan kop van het algemene wereldbekerklassement met een voorsprong van 432 punten op de Noor Henrik Kristoffersen, die zevende werd in Garmisch-Partenkirchen.

De reuzenslalom van zondag was de laatste wereldbekerwedstrijd voor de wereldkampioenschappen alpineskiën volgende week in het Zwitserse Sankt Moritz.