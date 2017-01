Federer pakt 18e grand slam na zege op Nadal [video]

MELBOURNE - Roger Federer heeft zondag de Australian Open voor de vijfde keer op zijn naam geschreven. De Zwitserse tennislegende versloeg in de finale zijn eeuwige rivaal Rafael Nadal in vijf sets: 6-4 3-6 6-1 3-6 6-3. De 35-jarige Federer pakte daarmee zijn achttiende grandslamtitel. Daar moest hij na zijn winst op Wimbledon 2012 vierenhalf jaar op wachten. De laatste keer dat hij in Melbourne de trofee omhoog mocht tillen was in 2010.

Door ANP - 29-1-2017, 13:21 (Update 29-1-2017, 13:42)

Het was opmerkelijk dat beide oudgedienden - Nadal is dertig - tegenover elkaar stonden in de finale. Nadal was mede door blessures afgezakt naar de negende plaats op de wereldranglijst.

Federer kwam na een pauze van een half jaar wegens een knieblessure als nummer 17 van de wereld naar Australië, waar de Brit Andy Murray als de topfavoriet gold.

Federer had aan een break in de zevende game genoeg om de eerste set binnen te halen: 6-4. Nadal liep in het tweede bedrijf weg naar 4-0, zag Federer een keer terugbreken, maar trok de stand met 6-3 weer gelijk. Liefst drie breakkansen kreeg de Spanjaard in de eerste game van de derde set. Hij slaagde er niet in er een te benutten en verloor vervolgens meteen zijn opslag. Dat overkwam hem in de zesde game nogmaals.

In de vierde set was één break van Nadal in de vierde game voldoende voor setwinst: Federer kreeg in die set geen enkele kans op een break en ging erna de baan af voor een medische time-out.

Meteen brak Nadal in de vijfde en beslissende set de opslag van de Zwitser, die echter bij zijn zesde breakkans terugsloeg: 3-3. Federer brak nogmaals naar 5-3 om vervolgens op eigen service het tweede wedstrijdpunt te benutten.

(App-gebruikers zien een video hier)