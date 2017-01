Wereldtitel veldrijden belofte Nieuwenhuis

BIELES - De Nederlandse veldrijder Joris Nieuwenhuis heeft zondag in het Luxemburgse Bieles de wereldtitel veroverd bij de beloften. De renner van Team Sunweb, ook al winnaar van de wereldbeker bij de renners tot 23 jaar, reed vrijwel de hele wedstrijd met ruime voorsprong alleen voorop. De Spanjaard Felipe Orts pakte het zilver, de Nederlander Sieben Wouters reed in de slotfase nog naar het brons.

Door ANP - 29-1-2017, 12:04 (Update 29-1-2017, 12:14)

De 20-jarige Nieuwenhuis, afkomstig uit Zelhem, vertelde meteen na afloop zijn eigen race te hebben gereden. ,,Ik was er fysiek en mentaal klaar voor, maar dat moet dan op de dag zelf wel blijken. Ik heb geen moment aan de anderen gedacht, ben gewoon zo hard mogelijk gaan fietsen.'' Nieuwenhuis bouwde een immense voorsprong op van op een bepaald moment anderhalve minuut. ,,Ik houd van dit soort gladde parcoursen'', vertelde de wereldkampioen, die ook blij was voor zijn landgenoot Wouters. ,,Sieben is een 'baas', een echte held.''

Zaterdag werd Annemarie Worst al wereldkampioene bij de vrouwelijke beloften.