Wereldrecord Watanabe op 200 m schoolslag

TOKIO - De Japanse zwemmer Ippei Watanabe heeft zondag bij wedstrijden in Tokio het wereldrecord op de 200 meter schoolslag scherper gesteld. De 19-jarige zwemmer kwam tot een tijd van 2.06,67. Daarmee was hij 26 honderdsten sneller dan de oude toptijd. Die was sinds september 2012 in handen van zijn landgenoot Akihiro Yamaguchi.

Door ANP - 29-1-2017, 11:12 (Update 29-1-2017, 11:12)