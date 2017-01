Curry en Warriors halen uit tegen Clippers

OAKLAND - De basketballers van Golden State Warriors en met name sterspeler Stephen Curry hebben zaterdag Los Angeles Clippers een pak slaag bezorgd. Curry was alleen al in het derde kwart goed voor vijf driepunters en 25 punten waarmee hij de Warriors aan een 144-98-overwinning hielp op de Clippers.

Door ANP - 29-1-2017, 10:50 (Update 29-1-2017, 10:50)

Curry, die in het vierde kwart niet eens meer speelde, kwam uit op 43 punten. De marge van 46 punten was de hoogste van dit seizoen voor de Warriors die op 40 overwinningen staan tegen zeven nederlagen. Geen team doet het beter in de Amerikaanse profcompetitie NBA. De Clippers hadden dit seizoen nog niet met meer dan 26 punten verschil verloren.

Topschutter aan de kant van Los Angeles Clippers was Blake Griffin. In zijn tweede wedstrijd na een knieblessure kwam hij uit op 20 punten.