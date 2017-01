Goud Wüst, zilver Leenstra op 1500 m

BERLIJN - Ireen Wüst heeft zaterdag bij de vijfde wereldbeker schaatsen in Berlijn de 1500 meter gewonnen. De Nederlands kampioene op deze afstand zegevierde in een tijd van 1.55,85. Marrit Leenstra pakte zilver met 1.56,12. Het brons was voor de Tsjechische Martina Sablikova, die finishte in 1.56,36.

Door ANP - 28-1-2017, 16:19 (Update 28-1-2017, 16:19)

Voor Wüst was het dit seizoen haar tweede wereldbekerzege op de schaatsmijl. Vorige maand was ze eveneens de snelste in Heerenveen. Leenstra behaalde in Berlijn haar vierde podiumplaats dit wereldbekerseizoen op de 1500 meter. Alleen in Thialf bleef de Friezin buiten de medailles (vierde).