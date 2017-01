Cant houdt Vos af van wereldtitel veldrijden

ANP Cant houdt Vos af van wereldtitel veldrijden

BIELES - De Belgische Sanne Cant is zaterdag in het Luxemburgse Bieles wereldkampioene veldrijden geworden. Op het spekgladde parcours leek Marianne Vos in de vierde ronde definitief afstand te nemen van haar concurrenten. Maar nadat haar ketting was vastgelopen, sloot Cant weer aan. In de sprint was de Belgische de snelste, waarmee ze haar land de eerste wereldtitel ooit bij de vrouwen bezorgde.

Door ANP - 28-1-2017, 15:51 (Update 28-1-2017, 16:13)

Op enige afstand sprintte de Tsjechische Katerina Nash naar het brons, net voor de Nederlandse Lucinda Brand die ontgoocheld net naast het podium belandde.

Zevenvoudig wereldkampioene Vos was de topfavoriete nadat ze haar rentree in het veld had gemaakt na twee jaar afwezigheid. In januari 2015 werd ze nog een keer derde bij een WK, maar daarna ging de Brabantse aan het sukkelen met blessures en overtraindheid. Dat kostte haar meer dan een jaar, waarna ze in 2016 op de weg een geslaagde rentree maakte. Maar ze was, onder meer op de Olympische Spelen, niet meer de vrouw op wie de concurrentie de koers afstemde.

Vastgelopen ketting

In de modder had ze een maand nodig om die status weer te bereiken. Ze leek in Bieles ook aan de verwachtingen te voldoen tot een vastlopende ketting haar oponthoud veroorzaakte. In de spannende laatste honderden meters passeerden Vos en Cant elkaar enkele keren, maar de Belgische kwam als eerste op het verharde rechte eind.

Cant kon amper bevatten wat haar was overkomen. ,,Ik geloofde er niet meer in nadat Marianne bij me was weggereden'', vertelde de 27-jarige veldrijdster uit het Belgische Lille. ,,Maar ik zag dat ze problemen had en kon weer aansluiten. Toen wist ik ook dat het nog kon. Ik versla de zevenvoudig wereldkampioene. Ik kan het eigenlijk nog steeds niet geloven. Van de wereldtitel heb ik vanaf mijn zesde gedroomd.''