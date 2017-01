Berga en Dedden winnen ONK op Weissensee

ANP Berga en Dedden winnen ONK op Weissensee

WEISSENSEE - Marathonschaatser Ingmar Berga heeft zaterdag op de Weissensee in Oostenrijk het Open Nederlands kampioenschap op zijn naam geschreven. Gary Hekman eindigde als tweede en Crispijn Ariëns kwam als derde over de streep. Berga (Okay Fashion & Jeans) is de opvolger van Jorrit Bergsma, die in Berlijn aan de wereldbeker op de langebaan deelnam. De 32-jarige Drent ontsnapte in de laatste kilometer uit het peloton en kwam solo over de finish.

Door ANP - 28-1-2017, 15:49 (Update 28-1-2017, 15:49)

Bij de vrouwen was Ineke Dedden de verrassende winnares. De 23-jarige rijdster uit Wanneperveen behoorde tot een groepje van vijf schaatssters die er al vroeg in de wedstrijd vandoor gingen. Uiteindelijk bleven vier vluchters uit de greep van het peloton, waarna Dedden op het laatste rechte stuk toesloeg. Merel Bosma eindigde als tweede, Ankie Ytsma kwam als derde over de finish.