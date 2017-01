Nuis wint ook 1000 meter in Berlijn

ANP Nuis wint ook 1000 meter in Berlijn

BERLIJN - Kjeld Nuis heeft zaterdag bij de vijfde wereldbeker in Berlijn ook de 1000 meter op zijn naam geschreven. De Zuid-Hollandse schaatser zegevierde in een tijd van 1.08,25. Daarmee verbeterde hij het baanrecord, dat sinds november 2009 op naam stond van de Amerikaan Shani Davis (1.08,53).

28-1-2017

Kai Verbij, de Nederlandse kampioen op deze afstand, pakte zilver met 1.08,84. Het brons was voor de Noor Havard Holmefjord Lorentzen (1.09,03).

Nuis schreef vrijdag in Berlijn ook al de 1500 meter op zijn naam. Voor de prijsvechter van Team LottoNL-Jumbo was het dit seizoen op de 1000 meter zijn vierde wereldbekerzege. Het derde toernooi in december in Astana sloeg hij over. Toen won de Canadees Vincent De Haitre.

WK afstanden

Met zijn tweede afstandszege in Berlijn lijkt Nuis helemaal klaar voor de WK afstanden over twee weken op de olympische baan in het Zuid-Koreaanse Gangneung. Eerder deze maand moest hij bij het EK sprint achter Verbij nog genoegen nemen met zilver. Ook bij de NK afstanden eind december in Heerenveen greep Nuis naast goud. Een ingelaste trainingsstage in het Italiaanse Collalbo, waardoor hij het NK sprint in Thialf miste, heeft hem echter goed gedaan.

Pavel Koelizjnikov, de wereldkampioen op de 1000 meter, ontbreekt in Berlijn wegens mentale en fysieke problemen. De Rus zal bij de WK afstanden en bij het WK sprint eind februari in Calgary evenmin aan de start verschijnen.

Voor Verbij was het zijn tweede zilveren medaille dit seizoen op deze afstand in de wereldbeker. In november eindigde hij als tweede in Nagano.