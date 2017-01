Boogerd: Dekkers boek is een afrekening

ANP Boogerd: Dekkers boek is een afrekening

AMSTERDAM - Thomas Dekker schreef zijn boek Mijn gevecht als een afrekening met ex-wielrenner Michael Boogerd. Dat zegt Boogerd zaterdag in een interview met De Telegraaf. Dekker zou het zijn voormalige vriend en collega kwalijk nemen dat die hem uiteindelijk geen contract bij de Roompot-wielerploeg gaf.

Door ANP - 28-1-2017, 7:17 (Update 28-1-2017, 7:17)

Bij het opzetten van die ploeg in 2014 werd Boogerd gepolst door manager Martijn Berkhout, met de vraag of zijn cliënt niet iets voor het nieuwe team zou zijn. ,,Ik heb gezegd dat ik graag eerst eens een keer met Thomas wilde praten”, aldus Boogerd. „Thomas had in 2013 over mij verklaard bij de dopingautoriteit. Ik wilde dat gewoon met hem uitpraten.’’

Dat Dekker het Roompot-contract nooit kreeg had evenwel niets met Dekkers dopingverleden te maken, maar met de reserves van de sponsors. ,,Onze sponsoren adviseerden om niet met hem in zee te gaan. Zij vonden dat Thomas niet bij de ploeg paste. Roompot moest no nonsense uitstralen. Thomas is te veel jetset.’’

In de biografie Mijn Gevecht van schrijver Thijs Zonneveld doet Dekker een boekje open over zijn tijd bij de Rabobank-ploeg en schildert Boogerd daarin af als een feestbeest en dopinggebruiker.