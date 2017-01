Van der Poel nu op 'negentig procent'

ANP Van der Poel nu op 'negentig procent'

BASCHARAGE - Mathieu van der Poel is klaar om zondag de wereldtitel in het veldrijden weer over te nemen van de huidige wereldkampioen Wout Van Aert. ,,Ik zit nu op negentig procent van mijn conditie’’, zei de in België wonende Brabander vrijdagmiddag in het Luxemburgse teamhotel van de Nederlandse ploeg. ,,Maar die laatste tien procent zal er voor zondag nog wel bij komen. En eerlijk gezegd verwacht ik dat Wout ook best in orde zal zijn.’’

Door ANP - 27-1-2017, 15:57 (Update 27-1-2017, 15:57)

Beide heersers in de cross kenden de laatste weken lichte problemen van fysieke aard. Zo beleefde Van der Poel een offday in Hoogerheide, nota bene de veldrit die vernoemd is naar zijn vader Adrie. Van Aert moest zich zelfs afmelden voor de laatste wereldbekercross van het seizoen wegens knieproblemen. Bovendien werd hij via sociale media uitgedaagd door Van der Poel, die in navolging van Kevin Pauwels afgelopen week besloot het formulier van een dopingtest online te zetten.Van der Poel: ,,Dat was alleen bedoeld om op opmerkingen van mensen te reageren, die het verdacht vonden dat ik de cross in Italië oversloeg.’’