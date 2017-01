Safarova en Mattek-Sands winnen vrouwendubbel

MELBOURNE - Het Amerikaans-Tsjechische duo Bethanie Mattek-Sands en Lucie Safarova heeft vrijdag de vrouwendubbeltitel op de Australian Open veroverd. In de finale was het als tweede geplaatste koppel in drie sets te sterk voor Andrea Hlavackova uit Tsjechië en de Chinese Shuai Peng, die als twaalfde waren geplaatst: 6-7 (4) 6-3 6-3. Het was de vierde grandslamtitel voor het duo, dat in 2015 ook al won in Melbourne.

