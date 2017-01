Stepanova maakt rentree in Boston

BOSTON - Joelia Stepanova maakt zaterdag haar rentree. De Russische 800 meterloopster doet mee aan een internationale wedstrijd in Boston. ,,Ik hoop dat ik niet als laatste eindig met een grote achterstand op de loopster voor mij'', aldus Stepanova, daarbij doelend op haar lange afwezigheid.

Door ANP - 26-1-2017, 8:12 (Update 26-1-2017, 8:12)

De dertigjarige Stepanova werd bekend als de klokkenluidster van het omvangrijke dopingschandaal in haar land. Ze werd in 2013 betrapt en voor twee jaar geschorst. Twee jaar geleden onthulde ze in een Duitse tv-documentaire het systematische gebruik van doping in Rusland.

In Boston doet Stepanova niet mee als Russische, maar als 'neutrale' loopster. De atlete woont na meerdere doodsbedreigingen met haar echtgenoot Vitali Stepanov op een geheime locatie in de Verenigde Staten.