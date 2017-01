Serena Williams laat Lucic-Baroni kansloos

MELBOURNE - Serena Williams staat zaterdag voor de achtste keer in haar tennisloopbaan in de finale van het enkelspel op de Australian Open. De Amerikaanse tennisster liet donderdag in de halve eindstrijd de Kroatische Mirjana Lucic-Baroni kansloos. Williams gunde haar opponente, in een partij die vijftig minuten duurde, slechts drie games: 6-2 6-1.

Door ANP - 26-1-2017, 8:12 (Update 26-1-2017, 8:12)

Williams treft in de eindstrijd haar oudere zus Venus, die eerder donderdag won van de Amerikaanse Coco Vandeweghe.