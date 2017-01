Mollema tweede in tijdrit San Juan

ANP Mollema tweede in tijdrit San Juan

SAN JUAN - Bauke Mollema is woensdag (lokale tijd) als tweede geëindigd in de derde etappe van de Ronde van San Juan. In de individuele tijdrit over 11,9 kilometer moest Mollema in Argentinië drie seconden toegeven op de Litouwer Ramunas Navardauskas. De winnaar finishte in een tijd van 14.03. De Oostenrijker Matthias Brändle werd derde op zeven tellen.

Door ANP - 26-1-2017, 6:35 (Update 26-1-2017, 6:35)

Met zijn zege nam Navardauskas ook de leiderstrui over van de Italiaan Elia Viviani. Mollema staat tweede in het klassement op drie seconden.