ANP Kramer ontbreekt in ploegachtervolging

UTRECHT - Schaatskampioen Sven Kramer ontbreekt in de selectie voor de ploegachtervolging bij de WK afstanden in Zuid-Korea. Bondscoach Geert Kuiper koos woensdag voor Douwe de Vries, Jan Blokhuijsen en Jorrit Bergsma. Patrick Roest is aangewezen als reserve.

Door ANP - 25-1-2017, 16:49 (Update 25-1-2017, 16:49)

Kramer richt bij de WK in Gangneung op drie individuele afstanden: de 1500, 5000 en 10.000 meter. Ook nog de ploegachtervolging erbij doen wordt te druk voor de Fries. Om die reden heeft hij bedankt, laat Kuiper weten.

Hetzelfde geldt voor Jorien Ter Mors. Zij heeft zich ook afgemeld voor de vrouwenploeg. Ter Mors heeft de voorkeur aan de 500 meter boven de ploegachtervolging op dezelfde dag. Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Marrit Leenstra zijn nu uitverkoren. Reserve is Annouk van der Weijden.

De WK afstanden zijn van 9 tot en met 12 februari in Gangneung, de plek waar over een jaar de olympische schaatswedstrijden plaatshebben.