ANP Pliskova strandt in kwartfinale

MELBOURNE - Aan het toernooi van de Tsjechische tennisster Karolina Pliskova is woensdag in het enkelspel een einde gekomen. Ze verloor verrassend van de Kroatische Mirjana Lucic-Baroni, die een droomtoernooi beleeft: 4-6 6-3 4-6.

Door ANP - 25-1-2017, 5:41 (Update 25-1-2017, 5:41)

De 24-jarige nummer vijf van de plaatsingslijst was in Melbourne nooit verder gekomen dan de derde ronde. Ze wist dit keer wel de kwartfinales te halen, maar daar hield het bij op. Eerder dit jaar won ze al het WTA-toernooi van Brisbane. Afgelopen najaar verloor Pliskova in de finale van de US Open van de Duitse Angelique Kerber.

De 34-jarige Lucic-Baroni moet het in de halve finale opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Johanna Konta en Serena Williams.