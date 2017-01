Boonen pakt ritzege in Argentinië

SAN JUAN - De Belgische wielrenner Tom Boonen (Quick-Step Floors) heeft de eerste zege in zijn afscheidsjaar te pakken. De 36-jarige Antwerpenaar was dinsdag in Argentinië de snelste in de tweede etappe van de Ronde van San Juan. Na 128,8 kilometer met start en finish in San Juan bleef hij in een massassprint de Italianen Elia Viviani en Matteo Malucelli voor.

Door ANP - 25-1-2017, 1:17 (Update 25-1-2017, 1:17)

Viviani (Sky) is de nieuwe leider. Hij neemt de koppositie over van de Colombiaan Fernando Gaviria, die maandag de openingsrit won. Woensdag werken de wielrenners in San Juan een tijdrit van 11,9 kilometer af.