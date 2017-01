Wüst laat WK sprint schieten

UTRECHT - Ireen Wüst laat het WK sprint eind februari in Calgary schieten. De dertigjarige Brabantse won afgelopen zondag voor de eerste keer in haar schaatsloopbaan de Nederlandse titel op de sprintvierkamp. Daarmee verdiende ze tevens een ticket voor de wereldtitelstrijd in Canada. Dat toernooi is echter een week voor het WK allround in Hamar. Wüst wil in Noorwegen voor goud gaan en ziet derhalve af van deelname in Calgary. Sanneke de Neeling neemt bij het WK sprint haar plaats in. De andere deelneemsters zijn Jorien ter Mors en Anice Das.

Door ANP - 24-1-2017, 22:42 (Update 24-1-2017, 22:42)

Wüst meldde zich bij de Nederlandse schaatsbond (KNSB) ook af voor de 1000 meter bij de WK afstanden over twee weken op de olympische baan in Zuid-Korea. Ook bij dit toernooi zal De Neeling het startbewijs van Wüst overnemen.